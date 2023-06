10 astuces 100% nature pour prendre soin de son jardin sans se ruiner

L'eau est précieuse et elle le devient de plus en plus avec les sécheresses et les canicules. Il n'est d'ailleurs pas rare que des arrêtés de restrictions d'usage de l'eau soient édictés chaque été. Pour éviter le gaspillage et continuer d'entretenir et d'arroser son jardin, on récupère l'eau de pluie. Vous pouvez trouver des récupérateurs dans les magasins spécialisés qui ont également la fonction de filtrer l'eau. Bien évidemment, l'eau de pluie est impropre à la consommation et ne s'utilise que pour un usage domestique.