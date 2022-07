14 militants écologistes interpellés après avoir bloqué le périphérique parisien

Une action que ces militants de "Dernière rénovation" ont détaillée minute par minute, sur leurs réseaux sociaux : "8h25 : les citoyennes et citoyens s’avancent sur la route, banderole à la main". Après avoir déroulé leur banderole, les manifestants se sont assis sur la route, empêchant toute circulation. Puis : "8h29 : les automobilistes expriment leur colère. 8h34 : une partie des citoyennes et citoyens en action sont arrêtés, 4 fourgons au total sont venus". En effet, 14 participants ont été interpellés et placés en garde à vue, selon le parquet de Paris.