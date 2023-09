140 euros le km² : une petite île du Pacifique propose de parrainer ses eaux pour les protéger

Perdue dans le Pacifique, entre les îles Fidji et Cook, Niue est un minuscule État autonome d'à peine 1700 habitants. Méconnue, l'île se trouve en libre association avec la Nouvelle-Zélande et cherche à financer la préservation de sa faune et de son environnement. Cette mission, difficile à accomplir en raison des moyens limités dont dispose Niue, se révèle pourtant cruciale en raison de la richesse des récifs coralliens et des montagnes sous-marines voisines. Des écosystèmes où cohabitent dauphins, requins et tortues, ainsi qu'une myriade d'autres espèces.