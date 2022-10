+2,6°C à la fin du siècle : l'ONU dénonce des engagements "pitoyablement" insuffisants

Et pour cause, selon le PNUE, les engagements annoncés par les pays signataires placent la Terre sur une trajectoire de réchauffement climatique de +2,6°C d’ici la fin du siècle. Un chiffre bien supérieur aux objectifs de l’accord de Paris signé en 2015, qui actait la volonté de contenir "nettement" le réchauffement sous 2°C, voire 1,5°C si possible.