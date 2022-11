27e conférence de l'Onu sur le climat en Égypte : que signifie le sigle "Cop" ?

La Conférence des Parties (en bon français) en est pour ainsi dire l’organe suprême et se réunit chaque année depuis 1995 pour faire le point sur l'application des engagements pris en faveur du climat, en les précisant, et en négociant de nouveaux engagements. Sont rassemblés à cette occasion les dirigeants des États signataires mais aussi des acteurs de la société civile comme des ONG, des syndicats et lobbyistes ainsi que des entreprises.

On le sait peu, mais il existe d'autres "Cop" dans le domaine de l'environnement. Lors du Sommet de la Terre de Rio, en plus de celle sur les changements climatiques, deux autres Conventions ont été adoptées, l’une portant sur la diversité biologique (CDB) et l’autre sur la lutte contre la désertification (CLD). Ces deux "Cop" ne réunissent pas chaque année mais travaillent en étroite relation avec la première.