39 millions de tonnes de déchets par an : que contiennent nos poubelles et quel est leur impact ?

Dans son étude, la plateforme prend également pour exemple les déchets parisiens pour tenter de mieux réduire la production des ménages français. Ainsi, selon un rapport de la Cour des comptes cité par Greenly, chaque habitant de la capitale produit 429 kg de déchets par an, ce qui inclut les déchets ménagers et ceux de la collectivité. Leurs poubelles contiennent 33% d'emballages comme du verre, du carton, du plastique ou des métaux, 16,4% de déchets alimentaires (dont 10% de restes de repas et 6,4% de produits alimentaires non emballés), 12% de papiers et environ 20% d'erreurs de tri, soit des déchets qui auraient dû être jetés dans une poubelle de recyclage verte ou jaune.

Selon ces chiffres, d'importants efforts sont donc possibles pour mieux trier les déchets et réduire le gaspillage alimentaire, alors que Tommy Catherine, expert climat chez Greenly encourage à se "pencher sur l'impact de notre vie quotidienne" sur le climat. Il estime ainsi que "la récente grève des éboueurs [où des milliers de tonnes de déchets se sont amoncelés dans les rues de Paris, ndlr] a mis en évidence la difficulté d'atteindre nos objectifs climatiques dans une société qui encourage la surconsommation".