40°C au lieu de 36 : comment l'activité humaine a amplifié la canicule en Grande-Bretagne, selon une étude

D'après leurs calculs, les experts ont déterminé que, statistiquement, les températures maximales observées en juillet au Royaume-Uni ne peuvent intervenir qu'une fois tous les 1000 ans. Ils ont aussi estimé que ces températures auraient atteint 4°C si l'événement avait eu lieu à l'époque préindustrielle, période depuis laquelle la Terre s'est réchauffée de 1,2°C. Le changement climatique a rendu en outre cet événement 10 fois plus susceptible de se produire, ajoute l'institut.

S'il est trop tôt pour établir un bilan humain des victimes de la chaleur, le rapport fait état "d'au moins 13 noyades" lors de cet événement climatique, marqué par une hausse des appels au secours, et d'une saturation des services de soins aux personnes âgées. Un phénomène qui accentue d'autant plus les inégalités, note enfin le rapport. En effet, dans certains quartiers plus pauvres de Londres, les habitants ont souffert du manque d'espaces vert notamment.