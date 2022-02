500 milliards d’euros de catastrophes climatiques en 40 ans en Europe : comment est-ce calculé ?

En Europe, les modèles climatiques prévoient des événements plus fréquents et plus graves, que ce soit des tempêtes, des inondations, des glissements de terrain humides, des sécheresses ou des feux de forêt. Selon le rapport final du Centre commun de recherche de la Commission européenne dans le cadre du projet PESETA IV, des mesures climatiques conformes à un scénario d'augmentation de la température de 1,5 °C au lieu de 3 °C pourraient éviter des pertes de sécheresse de 20 milliards d'euros par an d'ici à la fin de ce siècle. Les dommages causés par les inondations fluviales pourraient être réduits de moitié, à environ 24 milliards d'euros par an, et les pertes économiques dues aux inondations côtières pourraient être abaissées de plus de 100 milliards d'euros par an d'ici 2100.

Mais pour l'AEE, le changement climatique n'est pas le seul facteur de pertes économiques futures. Une augmentation de la capacité d'adaptation pourrait entre autres, dit-elle, limiter les futures pertes économiques, sociales et environnementales dues aux phénomènes météorologiques et climatiques. "Après 2003, des canicules similaires ont causé moins de morts grâce à la mise en place de mesures d'adaptation", comme l'installation de climatiseurs, souligne l'agence.