"800 millions d’oiseaux" ont-ils disparu en Europe, comme le dit Sandrine Rousseau ?

Ce chiffre cité par la députée de la Nupes est le fruit d’une collaboration de scientifiques européens, qui ont collecté des données sur 40 ans pour quantifier le rôle des activités humaines sur le déclin des oiseaux. Leurs travaux, menés dans 28 pays européens pour 170 espèces d’oiseaux différentes, ont été rassemblés dans une étude du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Leurs conclusions sur le rôle de l’agriculture intensive dans la disparition des volatiles sont sans appel. Dans le détail, ce sont 20 millions d’oiseaux qui disparaissent en moyenne chaque année sur le continent, soit une perte totale de 800 millions d’oiseaux depuis 1980, d’après les chercheurs.

Différents indicateurs ont été évalués ici, tous liés à l’activité des hommes, comme "l’évolution des températures, de l’urbanisation, des surfaces forestières et des pratiques agricoles". Mais c’est bien l’intensification de l’activité agricole qui joue le rôle le plus important dans le déclin observé des volatiles. Concrètement, "l’augmentation de la quantité d’engrais et de pesticides utilisée par hectares" est mise en cause dans cette étude. Ainsi, les scientifiques constatent sans ambiguïté que les "engrais et pesticides peuvent perturber l’équilibre de toute la chaîne alimentaire d’un écosystème".