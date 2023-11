83% des Français considèrent que "les gens consomment trop" en France

L'Ademe dévoile mardi les résultats de son nouveau baromètre consacré à la consommation des Français. Celui-ci révèle un paradoxe : les Français jugent qu'on consomme trop, mais ne s'appliquent pas cette remarque à eux-mêmes. Parmi les trois biens qu'ils considèrent "nécessaires" à avoir chez eux : le lave-linge, la voiture et la télévision.

Sonder les habitudes de consommation des Français – et leur perception de celles-ci – pour mieux les comprendre et identifier des pistes pour encourager des pratiques raisonnables, tel est l'objectif du nouveau baromètre déployé par l'Ademe, l'agence de transition écologique, et intitulé "Sobriétés et modes de vie". Les premiers résultats, dévoilés ce mardi 14 novembre, soulignent les paradoxes des Français en matière de consommation.

Ainsi, 83% des personnes interrogées considèrent que "aujourd'hui, en France, les gens consomment trop". Mais seules 28% considèrent que cette remarque s'applique à leurs propres habitudes, dont seulement 4% répondent "oui tout à fait", quand 73% estiment même qu'elles consomment moins que la moyenne nationale. D’ailleurs, 82% des sondés considèrent que leur mode de vie est "sobre" (70% "plutôt sobre" et 12% "tout à fait sobre").

La grande majorité des Français ne semblent pas se reconnaitre dans la figure de l'hyperconsommateur. Ademe, Agence de la transition écologique

Par ailleurs, 83% des sondés jugent que nous avons, en France, "tendance à accorder trop d’importance à la consommation matérielle" ; 81% estiment que "les gens passent trop de temps à consommer plutôt qu’à profiter des plaisirs simples de la vie". Mais encore une fois, ce jugement est plus fréquemment appliqué davantage aux autres qu'aux personnes interrogées. "La grande majorité des Français ne semblent pas se reconnaitre dans la figure de l'hyperconsommateur", écrit l'Ademe dans son baromètre.

Côté consommation "nécessaire", les Français donnent la priorité à trois types de biens : la possession de son propre lave-linge (nécessaire pour 89% des Français), celle d’une voiture (84%) et le fait d'avoir une télévision (82%). Le smartphone, lui, arrive en quatrième position (81%). Un mode de consommation hérité des Trente glorieuses, explique l'Ademe.

Côté consommation "superflue" : les sondés jugent à 87% qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un modèle de téléphone de moins de deux ans, 87% estiment qu'il est superflu d'acheter des nouveaux vêtements à chaque saison, 86% ont le même sentiment à l'égard de l'idée de faire du shopping plusieurs fois par mois ou encore de se faire livrer des achats sur Internet en moins de 24 heures (83%).

À noter que ces chiffres sont différents selon les classes d'âge. "Les jeunes semblent, davantage que leurs ainés, attirés par certaines pratiques plus récentes, parfois plus consuméristes ou plus emblématiques en matière d’impact environnemental : faire du shopping régulièrement, être abonné à des plateformes de streaming, pouvoir se déplacer en avion ou manger de la viande tous les jours", écrit ainsi l'Ademe.

90% des Français veulent des produits plus résistants

Les Français semblent toutefois prêts à évoluer. Ainsi, pour 41% d'entre eux, la notion de sobriété est connotée positivement, contre seulement 15% qui lui associent une image négative. 35% y voient un terme relativement neutre. Par ailleurs, 57% des Français considèrent qu’adopter "collectivement des modes de vie plus sobres permettrait de réduire les inégalités".

Pour 90% des personnes interrogées, "les normes de fabrication devraient favoriser des produits plus résistants, facilement réparables, quitte à ce que cette évolution se fasse au détriment du prix", lit-on dans ce baromètre. Elles sont aussi 82% à juger nécessaire le fait d'interdire à la vente des produits néfastes pour l’environnement et 80% souhaitent privilégier les filières locales, voire européennes.

Interrogés sur les responsabilités en matière de consommation, 77% des sondés jugent que "les citoyens font leur part". En revanche, moins d’un Français sur deux (49%) juge que l’État agit effectivement en faveur de l’environnement, et seulement 12% considèrent qu’il agit "beaucoup". 42% estiment à l’inverse qu’il n’agit "pas du tout".

Même son de cloche du côté des entreprises : 44% des sondés pensent qu’elles n'agissent pas du tout, et seulement 12% qu’elles agissent "beaucoup".

"Seuls 13% estiment que compte tenu des actions mises en place par les gouvernements et les citoyens, les enjeux environnementaux auxquels nous faisons face actuellement seront résolus dans les 50 prochaines années (dont 2% seulement semblent en être réellement convaincus), écrit encore l'Ademe. Plus de trois Français sur quatre anticipent à l’inverse que le problème ne sera pas résolu (dont 32% certainement pas)."

Pour inciter à davantage de sobriété, l'agence de transition écologique lance mardi une campagne nationale intitulée : "Posons-nous les bonnes questions avant d'acheter". Elle vise à aider les consommateurs dans leurs choix de tous les jours et sera suivie d'autres campagnes, notamment à destination des entreprises.

Cette campagne, qui va durer trois ans, s'articule autour du personnage du "dévendeur". Ce dernier, à l'inverse du vendeur, va inciter à la réflexion avant l'achat, autour de quelques questions clés : "ai-je vraiment besoin d’acheter ce nouveau polo alors que j’en ai déjà plusieurs semblables et en bon état ? ; dois-je à tout prix racheter un nouveau lave-linge parce que le mien est en panne ? ; est-ce qu’il est judicieux d’acheter cette ponceuse alors que je ne vais l’utiliser qu’une fois ? ; faut-il forcément remplacer mon vieux smartphone HS par un modèle neuf dernier cri ? ; est-ce que l’appareil que je compte acheter sera facile à réparer en cas de panne ?"

Les émissions de carbone associées à la fabrication des matériaux et des biens de consommation représentent en effet 45% des émissions de gaz à effet de serre de la France.