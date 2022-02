À Belfort, Emmanuel Macron va préciser son plan de relance du nucléaire

EDF a déjà remis à l'État une proposition pour construire six réacteurs EPR2 (version améliorée de l'EPR) pour une cinquantaine de milliards d'euros. Le groupe propose de les construire par paires sur trois sites : d'abord à Penly (Seine-Maritime), près de Dieppe, puis à Gravelines (Nord) et enfin à Bugey (Ain) ou bien Tricastin (Drôme). "L'Etat contribuera et jouera son rôle" dans le financement, annonce l'Elysée. "Plusieurs audits externes ont été faits par le gouvernement pour attester de la solidité du chiffrage par EDF et ces éléments seront rendus publics dans les jours qui suivent le discours du président", précise encore la présidence.

Au-delà, c'est une stratégie énergétique globale que doit présenter le chef de l'Etat, soucieux de montrer qu'il continue à accorder de l'importance aux énergies renouvelables, pour lui complémentaires du nucléaire. "La consommation d'électricité augmente tout de suite, construire un nouveau réacteur nucléaire ce n'est pas avant 15 ans, donc les énergies renouvelables on en a besoin tout de suite", souligne l'Elysée.