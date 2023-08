À cause d'une sécheresse historique, le canal de Panama va limiter pendant un an le passage des bateaux

Conséquence : plusieurs salves de restrictions de passage pour les bateaux ces derniers mois, jusqu'à cet énorme embouteillage de part et d'autre du canal la semaine dernière, avec des dizaines de cargos immobilisés de part et d'autre du canal. Mais ces mesures ne suffisent plus : la direction du site maritime vient d'annoncer qu'elle limiterait le passage du canal à 32 bateaux par jour, contre 40 en temps normal, pour une période d'un an. Autre annonce : le tirant d'eau, c'est-à-dire la hauteur de la partie immergée du bateau, continuera aussi d'être réduite à seulement 13,4 mètres de profondeur.