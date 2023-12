À la COP28, au moins 118 pays s'engagent à tripler les capacités d'énergies renouvelables d'ici à 2030

Un engagement non contraignant à tripler les capacités renouvelables dans le monde d'ici à 2030 a été signé par au moins 118 pays, a annoncé ce samedi le président de la COP28 Sultan Al Jaber. L’objectif est de porter les capacités mondiales d’énergies renouvelables à 11.000 gigawatts à cet horizon.

La liste s'allonge… Au moins 118 pays s'engagent à tripler les capacités renouvelables dans le monde d'ici à 2030. Un engagement non contraignant signé par plus de la moitié des États représentés à la COP28, a déclaré ce samedi son président, Sultan Al Jaber. Un communiqué avait auparavant annoncé 116 pays signataires. Cette annonce vise à imposer l'inscription de cet objectif dans tout accord final à la COP28, cette fois dans le cadre onusien.

"J'ai besoin de plus, je demande respectueusement à toutes les parties (à la COP) de nous rejoindre dès que possible", a assuré Sultan Al Jaber à la tribune de l'événement, qui se tient à Dubaï. "Cela peut aider et aidera le monde à sortir du charbon" sans captage de carbone.

Cependant, la liste fournie par la présidence de la COP28 n'inclut pas les plus grands pays producteurs ou consommateurs d'énergies fossiles comme la Russie, l'Arabie saoudite, la Chine, l'Iran, l'Irak, le Venezuela, le Koweït, le Qatar… Le chemin à accomplir reste donc encore long.

Les autres pays se sont, eux, engagés à "travailler ensemble". L'objectif ? Porter les capacités mondiales d'énergies renouvelables (éoliennes, solaires, hydroélectricité...) à 11.000 gigawatts (GW) à l'horizon 2030, contre environ 3400 GW aujourd'hui, en prenant en compte "les différents points de départ et circonstances nationales" des différentes nations.

Fin 2022, les capacités mondiales étaient de 3.372 GW, selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena), dominées par l'hydraulique (37%) et le solaire (31%). Les pays ont également promis de doubler le rythme annuel de progression de l'efficacité énergétique jusqu'en 2030, de 2% à 4%. Ces engagements n'ont toutefois pas de valeur contraignante. L'Union européenne a lancé un appel en ce sens au printemps 2023, soutenu par la présidence émiratie de la COP28, puis successivement par les pays du G7 et du G20 (80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre).

"Avec cet objectif mondial, on envoie un message très fort en direction des investisseurs et des marchés financiers. On montre le sens de la marche. Et c'est pour eux une façon de 'dérisquer' leurs investissements parce qu'ils savent que le monde entier se dirige vers cet objectif", a dit la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, dans un entretien à l'AFP à Dubaï.