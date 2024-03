A69 : pourquoi les "écureuils", ces militants perchés dans les arbres, sont descendus

Les trois derniers militants perchés dans les arbres situés sur le tracé de la future autoroute Toulouse-Castres sont descendus dimanche. Ils affirment avoir obtenu des garanties sur la préservation de la zone dans laquelle ils campaient depuis près de 40 jours. Mais ils n'ont en fait obtenu qu'un sursis : pour le concessionnaire, les arbres pourront être abattus après le 1ᵉʳ septembre.

Dans la guerre de communication que se livrent les opposants au tracé de l'A69 devant relier Toulouse à Castres et le concessionnaire Atosca, la victoire est tantôt revendiquée d'un côté, tantôt de l'autre. Cette fois, ce sont les militants qui estiment avoir obtenu une pause du chantier. À tel point que les trois derniers "écureuils", perchés sur les derniers arbres du chantier depuis près de 40 jours, ont rejoint la terre ferme dimanche, sous les yeux du préfet du Tarn, des gendarmes et de plus de 200 opposants.

Tout commence mardi dernier, quand Jean Olivier, écologue, ancien directeur de France Nature Environnement Midi-Pyrénées et membre du comité toulousain anti-A69, dépose plainte contre le défrichage en cours de la dernière parcelle d'arbres située sur le tracé de la future autoroute. Il s'agit d'une zone de 1475 mètres carrés dans le bois de la Crémade, à Saïx. C'est là que les militants ont installé une ZAD ("zone à défendre"), surnommée la "Crem'arbre".

Une zone "à fort enjeu environnemental"

Dans sa plainte, versée au dossier qui se trouve sur le bureau du procureur de la République de Toulouse, Jean Olivier considère que le déboisement de la zone est illégal, puisque celle-ci a été classée "zone à fort enjeu environnemental".

Reçu vendredi par un officier de police judiciaire et un agent de l'Office français de la biodiversité (OFB) du Tarn, Jean Olivier apprend que l'OFB considère que les coupes doivent être suspendues jusqu'au 1ᵉʳ septembre. C'est en effet la période de nidification des oiseaux, notamment des mésanges, une espèce protégée dont l'habitat l'est donc tout autant.

Une position qui revient à interdire le défrichement jusqu'à cette date, interprètent alors les opposants, qui crient victoire. Mais si l'OFB a constaté dans son procès-verbal cette situation, celui-ci n'est en rien une décision. Et le dossier de l'A69 n'a toujours pas été tranché sur le fond, seuls les recours sur la forme ayant été épuisés.

Les arbres ? "On les coupera plus tard" Martial Gerlinger, directeur général d’Atosca A69, la société concessionnaire de l’autoroute

"Ce n'est pas une décision, mais une pièce manifestement portée au dossier dans le cadre d'un contentieux", estime une source proche du dossier. D'ailleurs, Atosca ne considère pas cet élément comme bloquant, et les travaux vont se poursuivre… sauf dans cette zone de Saïx.

"Si la présence de mésanges est confirmée, on ne coupera pas ces arbres", a ainsi fait savoir à l'AFP le directeur général du concessionnaire, Martial Gerlinger. Mais il considère aussi que cela n'a "pas d'incidence" sur l'avancement du chantier. Les arbres ? "On les coupera plus tard", a-t-il ajouté. Pour rappel, l'autoroute doit être mise en service à la fin de l'année 2025.

La préfecture ne veut pas commenter

Les opposants au projet ont donc surtout gagné… un peu de temps. Mais le recours sur le fond ne devrait pas être jugé d'ici à cette échéance.

Jean Olivier considère ainsi que l'arrêté signé par le préfet le 1ᵉʳ mars 2023 et autorisant le défrichement de la parcelle n'est pas légal. Selon lui, le préfet lui-même aurait déclaré sur les lieux de la ZAD dimanche que les coupes étaient bel et bien gelées jusqu'au 1ᵉʳ septembre. Contactée par TF1info, la préfecture du Tarn n'a pas souhaité faire de commentaire.

En attendant le jugement sur le fond, les opposants à l'A69 entendent démontrer qu'une alternative ferroviaire était possible, et moins chère que les sommes évoquées notamment par Carole Delga, la présidente PS de la région Occitanie. Selon eux, l'option du train n'aurait pas été sérieusement étudiée par les autorités.

Dans leur combat, les opposants à l'A69, entre autres incarnés par le médiatique Thomas Brail, ont été rejoints par une partie de la communauté scientifique, dont les auteurs du Giec Valérie Masson-Delmotte et Christophe Cassou, dénonçant un projet réalisé à rebours de l'urgence climatique.