Manifestation contre l'A69 Toulouse-Castres ce week-end : 1600 policiers et gendarmes mobilisés

Craignant la présence de "300 individus violents", les autorités locales ont prévu un dispositif sur-mesure. "On a proportionné le nombre de forces de l’ordre en fonction du nombre de manifestants", confirme en conférence de presse Michel Vilbois, le préfet du Tarn. Ainsi, 1600 policiers et gendarmes et 130 pompiers - appuyés par la Croix-Rouge et la Protection civile - seront déployés sur place. En outre, un dispositif de contrôle a été mis en place pour filtrer les arrivées aux abords de la zone de rassemblement.