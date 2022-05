Abeilles, coléoptères, oiseaux : les pesticides sont "l'une des causes majeures du déclin" de certaines espèces

Les pesticides ont un impact négatif sur la biodiversité et les écosystèmes, la contamination de l’environnement est bien réelle. Ce sont les résultats d’un nouveau rapport qui a mobilisé une quarantaine d’experts pendant deux ans. Ces derniers ont épluché quelque 4000 études scientifiques afin de faire une synthèse des connaissances de l’impact des produits phytopharmaceutiques sur l’environnement. Réalisé à la demande de trois ministères (Transition écologique, Agriculture, Recherche), le document a été rendu par l’Inrae et l’Ifremer, deux instituts de recherche publics spécialistes de l’agriculture et de la mer.