Accidents Seveso : les risques pourraient augmenter avec le changement climatique

C'est d'ailleurs ce qu'a souligné le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. "Personne ne peut nier qu'on a un réchauffement qui met à l'épreuve les hommes, la nature et les infrastructures. Et donc que c'est toute notre procédure de prévention des risques qui doit être renforcée à l'aune de ce réchauffement", a-t-il reconnu après avoir souligné que les causes de l'incident à Bergerac n'étaient pas liées au réchauffement climatique.

En effet, dans une note publiée en mai, le Bureau d'analyse des risques et pollutions industriels mettait en avant la résurgence de la chaleur dans les causes d'incidents. "Dans les installations industrielles, les fortes chaleurs, qu'elles soient caniculaires ou supérieures aux températures observées à la même période, sont à l'origine de nombreux événements industriels, qu'elles en soient la cause ou un facteur aggravant", expliquait l'organisme gouvernemental, ajoutant : "Le principal phénomène rencontré est l'incendie."

Interrogé par l'AFP, le chercheur Patrick Chaskiel, spécialisé dans les risques technologiques à l'université de Toulouse, observe par ailleurs que la chaleur a de multiples effets. "Pas seulement sur celui du réchauffement des matières dangereuses ; ça peut aussi être à prendre en considération sur l'organisation du travail", observe-t-il, citant par exemple la capacité des ouvriers à porter des équipements de protection lourds.