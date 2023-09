Accord de Paris : il faut faire "beaucoup plus, maintenant, sur tous les fronts", implore l'ONU

L'atteinte de la neutralité carbone nécessitera, elle, des transformations profondes dans tous les secteurs et domaines, "y compris le développement des énergies renouvelables et la sortie des énergies fossiles sans captage du CO2", souligne-t-il. Pour atteindre ses objectifs, l'humanité doit "réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 43% d'ici à 2030 et de 60% d'ici à 2035 par rapport aux niveaux de 2019", et atteindre la neutralité carbone en 2050, rappelle le rapport.

Ce nouveau rappel à l'ordre puise dans les volumineux et alarmants rapports scientifiques du Giec. Son intérêt ? Il constituera la base indiscutable des négociations de la 28e conférence climatique de l'ONU, du 30 novembre au 12 décembre aux Émirats arabes unis. Ce raout mondial est déjà annoncé comme la plus grande COP jamais réunie, avec au cœur des discussions l'avenir des énergies fossiles : charbon, pétrole et gaz.