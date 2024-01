Jachères, Mercosur, droits de douane... ce qui se joue à Bruxelles

Bruxelles a annoncé mercredi une dérogation partielle sur les jachères et des mécanismes de sauvegarde sur les droits de douane. Cela fait partie des trois sujets sur la table du Conseil européen jeudi, avec les accords de libre-échange. Trois dossiers qui cristallisent les tensions dans le monde agricole partout en Europe.

Dans les rangs des blocages agricoles ici et là en France, Bruxelles est montrée du doigt. Et la Commission européenne fait figure d'épouvantail. En vrac : trop de paperasse, des craintes liées au Green Deal, une concurrence déloyale avec les pays hors UE, des aides de la PAC non versées. Les reproches, nombreux, sont le terreau fertile de la crise agricole qui dure.

Pour tenter ramener les tracteurs dans les champs, Emmanuel Macron va à Bruxelles jeudi à l'occasion d'un Conseil européen. Trois sujets sont sur la table : les accords de libre-échange, les jachères et les droits de douane avec l'Ukraine.

Libre-échange : moratoire ou sortie de l'agriculture?

Premier dossier : les accords de libre-échange. Selon les syndicats agricoles, ces textes signés avec d'autres pays ouvrent la porte à des importations massives de produits alimentaires ne répondant pas aux mêmes normes environnementales et sociales que celles imposées aux agriculteurs européens.

Parmi les manifestants, certains demandent un moratoire, d'autres carrément la sortie de l'agriculture de ces accords. Problème : ils sont aussi des opportunités de marché pour les productions françaises. D'ailleurs, ils ont longtemps été bien vus par les syndicats agricoles, qui les appelaient même de leurs vœux, pour écouler la surproduction de lait par exemple.

Concrètement, de quels accords parle-t-on ? D'abord, celui négocié avec les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay). Car il s'agit de grandes puissances agricoles dont la production est perçue comme une menace pour les agriculteurs français. Les négociations ont débuté en 2000, puis un accord politique a été trouvé en 2019, mais il a été bloqué par plusieurs pays, dont la France déjà.

Dans cette version de l'accord, l'UE autorisait notamment des quotas à droits de douane réduits pour le bœuf, le sucre et les volailles sud-américaines. En échange, les pays européens exportaient leurs marchandises : la France, son blé, l'Allemagne, ses voitures. Aujourd'hui, il assurerait aussi au continent européen un accès à des matières premières essentielles pour la transition énergétique : le lithium brésilien, par exemple. Il est aussi perçu comme un contrepoids indispensable face aux velléités de la Chine et des États-Unis.

Reste que la France s'y oppose en raison "règles qui ne sont pas homogènes avec les nôtres", a rappelé Emmanuel Macron mardi. Face à la colère agricole dans plusieurs pays européens, la Commission européenne a fini par admettre que les conditions d'un accord n'étaient "pas réunies", tout en affirmant que les négociations se poursuivaient.

Car concrètement, c'est la Commission qui négocie ce texte. Mais pour le valider, il faut un accord politique des États membres et un vote à la majorité qualifiée (au moins 15 États sur 27 en faveur, qui représentent au moins 65% de la population de l'UE). En théorie, la France peut être contournée, mais de l'avis des experts, son poids politique dans l'UE rend ce scénario improbable. De même qu'un vote sur ce texte avant les élections européennes de juin.

Parmi les autres accords dénoncés par les agriculteurs, on trouve : le Ceta, signé avec le Canada et entré partiellement en vigueur en 2017, celui avec la Nouvelle-Zélande, ratifié par l'UE fin novembre, ou celui avec l'Australie.

Volailles, oeufs et sucre ukrainiens : un "frein d'urgence" décidé

Deuxième dossier sur la table du Conseil européen : la suppression des droits de douane dont bénéficient depuis 2022 les produits agricoles ukrainiens entrant dans l'UE. Un sujet qui cristallise les tensions, les agriculteurs français dénonçant notamment l'arrivée massive de poulet ukrainien dans nos assiettes : de fait, un poulet sur deux consommés en France ne sont pas produits sur notre territoire.

Bruxelles a proposé mercredi d'élaborer des "mécanismes de sauvegarde" renforcés face aux perturbations des marchés. Concrètement, il s'agit de reconduire à partir de juin l'exemption de droits de douane avec des mesures destinées à limiter les volumes des produits les plus sensibles. Ainsi, pour la volaille, les œufs et le sucre, un "frein d'urgence" est prévu pour "stabiliser" les importations aux volumes moyens importés en 2022 et 2023. Au-delà de ces niveaux, les droits de douane seraient réimposés.

Un compromis sur les jachères

Enfin, dernier sujet et non des moindres : les jachères. Bruxelles a proposé mercredi une dérogation "partielle" pour 2024 à l'obligation de réserver 4% des terres agricoles à ce système de régénération des sols.

Concrètement, il s'agit de suspendre cette obligation cette année, à condition que les agriculteurs atteignent 7% de cultures intermédiaires ou fixatrices d'azote. Une proposition défendue par la France depuis l'automne.

Ce sujet a, lui aussi, concentré les rancœurs agricoles. Pour rappel, il s'agit de terres laissées sans culture pour préserver la fertilité des sols, reconstituer les réserves d'eau et servir de refuges à la biodiversité. Des éléments sans lesquels il n'y aurait pas d'agriculture.

Avant les désherbants et les engrais chimiques, les jachères étaient d'ailleurs largement utilisées par les agriculteurs pour régénérer les sols. Mais c'est pour une autre raison qu'elles ont été introduites dans la PAC en 1992 : il s'agissait alors de lutter contre la surproduction, les agriculteurs gelant des terres en échange d'aides.

Aujourd'hui, la PAC conditionne les aides versées aux agriculteurs au respect de critères agro-environnementaux, dont l'obligation de laisser au moins 4% des terres arables en jachères ou d'infrastructures agro-écologiques (haies, bosquets, fossés, mares, etc). Il ne s'agit pas d'une volonté de réduire la production agricole, mais de préserver les terres et les écosystèmes pour pouvoir continuer à produire demain.

Mais après le déclenchement du conflit ukrainien, Bruxelles avait suspendu l'application de cette condition pour pouvoir produire davantage et compenser les perturbations de l'offre céréalière d'Ukraine et de Russie. Cette dérogation est arrivée à échéance fin 2023 et pour la Commission, elle n'avait plus de raison d'être : les marchés agricoles étant revenus à la normale d'avant conflit. Pire, la Commission craignait que le fait de la maintenir, n'entraîne une surproduction et une chute des prix sur les marchés. Ce qui pénaliserait les agriculteurs.