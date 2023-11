Sécheresse puis trop d’eau : sale(s) temps pour les agriculteurs

Des mois de sécheresse dans le sud de la France, des semaines de canicule et maintenant un mauvais temps persistant dans le nord de l'Hexagone. En France, la météo de ces derniers mois a été durement ressentie par les agriculteurs, touchés de plein fouet par le changement climatique dû aux activités humaines. Depuis le début de l'année, pour les professionnels du secteur, rares ont été les périodes bénéfiques pour les cultures de maïs et autres blés. Et pour cause : "En agriculture, le mauvais temps, c'est le temps qui dure", assure à TF1info Serge Zaka, agroclimatologue. "On dit souvent que les agriculteurs se plaignent tout le temps. En fait, l'agriculteur se plaint régulièrement puisque quand on a des excès - que ce soit de beau temps ou de mauvais temps - il devient compliqué de gérer une culture et de la gérer sereinement", explique-t-il.

Un constat partagé par Marie Launay, directrice adjointe de l'US1116 AgriClim de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae). "Quand on a des périodes de vagues de chaleur, des vagues de sécheresse ou, comme en 2016, une longue période avec beaucoup de pluie et peu de lumière, durant une période de croissance des plantes cultivées, on peut avoir des effets néfastes", détaille-t-elle pour TF1info.