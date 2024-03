Agriculture : le Brésil, pays des fermes de la démesure

Lors de sa rencontre avec le président Lula, Emmanuel Macron abordera le futur accord de libre-échange, le Mercosur. Un serpent de mer que Paris bloque, dans un contexte de crise agricole en Europe.

Sur ses 15.000 hectares de terre, Daniel Wolf et ses 51 employés produisent du soja, du maïs et du bœuf. Le climat brésilien lui permet de rentabiliser ses terres toute l'année, sans interruption. Avant, il y avait la forêt amazonienne, puis le père de Daniel et d'autres ont bâti un empire agricole dans les années 70.

Le Brésil est le premier exportateur mondial de soja, de maïs et de bœuf, dont plus de deux millions de tonnes sont exportées chaque année, en grande partie vers la Chine. Dans l'état du Mato Grosso, c'est au milieu des champs que l'on croise les géants de cette industrie agricole, qui inquiète les agriculteurs français, car produire en ce lieu coûte moins cher. Le salaire minimum est de 250 euros et la nourriture pour engraisser les bêtes n'a pas besoin d'être importée comme dans le pays.

Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.