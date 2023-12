Agriculture : le plan de la France pour gérer les départs massifs à la retraite

Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a présenté vendredi matin le "pacte pour le renouvellement des générations en agriculture". Ce texte, initialement attendu au premier semestre 2023, est articulé autour de trois axes : la formation des futurs agriculteurs, leur installation et l'adaptation des métiers au changement climatique. Chaque écolier pourra découvrir une activité agricole et les collégiens qui le souhaitent pourront faire un stage.

D'ici à 2030, plus de la moitié des chefs d'exploitations agricoles partiront à la retraite. Le gouvernement le sait : sur ce sujet, la France doit faire face à un véritable mur démographique ; avec des enjeux de souveraineté alimentaire et de transformation des pratiques pour faire face au changement climatique. Pour affronter ces trois enjeux, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a présenté vendredi matin son "pacte pour le renouvellement des générations en agriculteurs", issu de six mois de négociations.

C'est Emmanuel Macron qui en avait fait la demande en septembre 2022, prévoyant un aboutissement au premier semestre 2023, mais le texte se faisait attendre depuis. Ce pacte sera associé à un projet de loi présenté en Conseil des ministres le 17 janvier puis examiné au Parlement au premier trimestre 2024.

Un guichet unique pour les agriculteurs

Sur le volet de la formation, le pacte instaure un programme national d'orientation et de découverte des métiers de l'agriculture. "Chaque enfant scolarisé dans une école élémentaire bénéficiera d’au moins une action de découverte de l’agriculture et dans la même logique, des offres de stages immersifs seront prévues au collège et au lycée", a précisé Marc Fesneau vendredi matin lors d'un déplacement. Pour le gouvernement, il s'agit de susciter des vocations, mais aussi d'œuvrer "à la réconciliation entre agriculture et société".

Le pacte vise aussi à former 30% "d'apprenants en plus", via notamment une hausse de 10% du budget de l'enseignement agricole cette année, la création d'un bachelor Agro (bac +3) en 2025, le lancement d'un programme de formation sur l'adaptation au changement climatique à la rentrée 2025 des 50.000 professionnels qui accompagnent les agriculteurs.

Ce pacte crée par ailleurs un réseau "France Services Agriculture", une structure à guichet unique pour accompagner les agriculteurs. Avec trois objectifs pour chaque projet, détaillés par Marc Fesneau : "Faire de chaque installation une opportunité pour notre souveraineté alimentaire et énergétique, en orientant le renouvellement des générations vers les secteurs stratégiques ; faire de chaque installation une occasion d’accélérer les transitions écologique et climatique ; favoriser des installations humainement, économiquement et écologiquement viables."

Sur le volet financier, le gouvernement débloque deux milliards d'euros de prêts en 2024 à destination de jeunes agriculteurs qui s'installent ou pour celles et ceux qui souhaitent mener une transition écologique. Par ailleurs, va être créé un "fonds pour la souveraineté et les transitions pour soutenir, territoire par territoire, l’adaptation des filières au changement climatique" : il sera doté de 180 millions d’euros, et renouvelé en 2025 et 2026 avec 200 millions d’euros par an.