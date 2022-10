Agriculture : pourquoi la construction des "bassines" pour stocker l'eau divise ?

Alors que les épisodes de sécheresse doivent devenir de plus en plus récurrents et sur une période de plus en plus grande dans les années à venir du fait du réchauffement climatique, les agriculteurs appellent à une meilleure gestion de l'irrigation de leurs terres. Pour ce faire, une partie, soutenue par la FNSEA, le principal syndicat agricole, plaide pour la construction de retenues d'eau.

Celles-ci peuvent être de plusieurs sortes. Ce qui est appelée "retenue collinaire" est alimentée grâce à l'eau de pluie et au ruissellement. Les bassines, ou méga-bassines, consistent, elles, à stocker de l'eau via le pompage dans des nappes phréatiques ou des cours d'eau en hiver, au moment où les précipitations sont importantes.