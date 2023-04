Qui est Arnaud Rousseau, patron d'un géant de l'agroalimentaire en passe d'être élu à la tête de la FNSEA ?

Son élection à la tête de l'influente Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ne fait pas de doute : il est l'unique candidat. Arnaud Rousseau, 49 ans, s'apprête, ce jeudi après-midi, à prendre les rênes du syndicat patronal d'exploitants agricoles. Succédant à Christiane Lambert, éleveuse de porcs, ce grand cultivateur et patron d'un géant de l'agroalimentaire défend une position "offensive" face aux "sirènes de la décroissance".

Producteur de grandes cultures, Arnaud Rousseau préside le groupe Avril, un géant des huiles (près de 7 milliards de chiffre d'affaires en 2021), plus connu du grand public pour les marques Lesieur et Puget, actif aussi dans les agrocarburants et l'alimentation des animaux d'élevage. De quoi l'inscrire dans la lignée de Xavier Beulin, également président d'Avril et de la FNSEA jusqu'à son décès soudain en 2017.