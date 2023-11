La Commission européenne veut-elle imposer le port de masques aux vaches ?

Plusieurs publications laissent entendre que les vaches élevées dans l'UE seront bientôt contraintes de porter des masques. La Commission européenne voudrait l'imposer afin de réduire les émissions de méthane des ruminants. Si des projets de cette nature sont bel et bien en développement, il n'est nullement prévu que cette mesure soit généralisée dans l'UE.

Des vaches contraintes de porter le masque en Europe ? L'idée semble loufoque. Et pourtant, plusieurs publications sur les réseaux sociaux affirment qu'il s'agit d'une initiative de la Commission européenne, et plus particulièrement de sa présidente, Ursula von der Leyen. Une mesure destinée à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, et celles de méthane en particulier. Les instances de l'UE souhaiteraient "contraindre toutes les vaches des pays de l'UE à porter un masque obligatoire". Une décision que dénonce, aussi, l'ancien eurodéputé Florian Philippot, mettant au passage en avant un article paru dans un média autrichien.

"Pas l'intention de masquer nos vaches"

Dans la presse germanophone, il est fait état d'une volonté de l'UE de s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre, dans le secteur agricole notamment. C'est dans ce contexte, peut-on lire, que "certains membres du Parlement européen estiment [...] qu'il est possible pour les 76 millions de bovins européens d'utiliser des masques", réduisant leurs émissions de méthane. Les agriculteurs "s'y opposent", apprend-on par ailleurs.

Si cet article ne laisse pas entendre que ces masques seront généralisés, TF1info a tout de même sollicité la Commission européenne afin de savoir si un tel projet était sur les rails. L'institution a répondu qu'elle "n’a jamais proposé et n’a pas l’intention de masquer nos vaches". Affirmer l'inverse, nous explique-t-on, serait "complètement faux".

Ce qui est "étonnant", ajoute-t-on à la Commission, "c’est le timing dans lequel ce type de fake news apparaissent (comme le camembert, récemment)". Ici, le contexte particulier est celui de "l’adoption de la révision de la Directive sur les émissions industrielles". Au cours des derniers jours, "un trilogue conclusif" a en effet eu lieu, "c'est-à-dire une réunion avec le Parlement européen et les États membres de l’UE, sur les négociations visant à moderniser la législation de l’Union européenne". L'un de ses principaux objectifs ? "Lutter contre les émissions les plus nocives des grandes entreprises ou des très grandes installations agricoles". Or, "contrairement à ce que dit Florian Philippot, il n’y a absolument rien de tel dans la proposition initiale de la Commission, ni dans l’accord conclu en le Parlement européen et les États membres". Masquer les vaches n'est donc pas à l'ordre du jour.

Le projet d'une start-up

Les instances de l'UE entendent malgré tout réduire les émissions de gaz à effet de serre et agir dans le secteur agricole. Des mesures ont d'ailleurs déjà été prises ces dernières années. En février 2022, l'UE avait "approuvé [...] la commercialisation d’un additif innovant, destiné à l’alimentation animale". Destiné aux ruminants, il permet de diminuer de manière significative leurs émissions de méthane (30% en moyenne).

Les masques, quant à eux, existent bel et bien. Ils ont été développés par une start-up britannique (Zelp Ltd.), sous la supervision d'une importante firme américaine nommée Cargill. Le fonctionnement du dispositif (cf. l'image ci-dessous) est décrit dans la presse outre-Manche : "L'appareil se place autour de la tête de l'animal et capte le méthane émis lorsqu'il expire. Le gaz traverse un convertisseur catalytique [...] et se trouve libéré dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau." Sans doute conscient des interrogations (et des craintes) que son invention peut susciter, Zelp insiste dans sa communication sur la prise en compte du bien-être animal. Des "tests rigoureux" ont été menés dans des élevages pour prendre en compte ces problématiques, nous affirme-t-on.

Par l'intermédiaire de sa fondation, qui accompagne notamment des projets liés à l'agriculture et au développement durable, Bill Gates aurait apporté un soutien à cette initiative, pour un montant qui avoisine les cinq millions de dollars. Si la Commission européenne n'entend pas généraliser ou imposer ces masques au sein de l'UE, Zelp a bénéficié d'une aide des 27 pour mettre au point son masque destiné aux bovins. "Ce projet a été financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne", précise sur son site la start-up.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.