Agrivoltaïsme : pourquoi Hervé Morin veut interdire les panneaux solaires dans les champs de Normandie

C'est un paysage qui devrait devenir familier d'ici à 2050 : des champs couverts de panneaux solaires avec, dessous, du maraichage, des vaches et des moutons, des vignes et même des arbres fruitiers. "On est sur des panneaux de 1 mètre 10 ou 1 mètre 20 de hauteur pour les élevages ovins et caprins, 2 mètres 50 pour les bovins", explique Julien Rouger, éleveur en Charente-Maritime et vice-président des Jeunes agriculteurs (JA) en Nouvelle-Aquitaine. "L'idée est que les animaux ne touchent pas les panneaux. Pour les grandes cultures, on est encore plus haut, avec des panneaux qui peuvent aller jusqu'à 4 ou 5 mètres de hauteur pour l'arboriculture et les vergers", explique-t-il encore.

C'est la loi sur les énergies renouvelables qui fixe le cadre de ce développement qui vise de dépasser 100 gigawatts de production photovoltaïque en 2050, soit dix fois celle d'aujourd'hui. Cela suppose "entre 100 000 et 200 000 hectares" couverts, soit, selon le ministère de la Transition énergétique, "0,2 à 0,4% du territoire". Il faut donc accélérer et vite.