Agrivoltaïsme : voici les règles qui vont encadrer le déploiement de panneaux dans les champs

Le projet de décret issu de la loi sur les énergies renouvelables et encadrant l'agrivoltaïsme vient tout juste d'être arbitré. Il fixe notamment la surface maximum sur laquelle les panneaux solaires pourront être installés dans les champs. Des sanctions sont également prévues en cas de non-respect des conditions par les porteurs de projets.

L'annonce date du discours de Belfort, prononcé par Emmanuel Macron en février 2022 : multiplier par dix la puissance solaire installée en France d'ici à 2050, soit 100 gigawatts. Et la loi sur l'accélération de la production d'énergies renouvelables l'a confirmé un an plus tard. La vision politique fixée reste désormais l'essentiel du chantier : comment couvrir, en France, 100 000 à 200 000 hectares de panneaux solaires ? La réponse est diverse : photovoltaïque sur les toits, sur les ombrières des parkings, sur les délaissés d'autoroute… mais aussi dans les champs.

Le projet de décret qui fixe les conditions de déploiement sur les terres agricoles vient d'être arbitré par Matignon et sera étudié par le Conseil supérieur de l'énergie le 19 décembre, puis devant le Conseil d'État en début d'année. Un texte qui a fait débat, certains craignant que le développement des panneaux dans les champs ne se fasse au détriment de l'agriculture. Le président de la région Normandie Hervé Morin a ainsi annoncé son intention d'attaquer tous les projets.

Les projets agrivoltaïques doivent permettre de conserver l'activité principale agricole Cabinet d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique

"Ce texte vise à passer d'un monde dans lequel l'agrivoltaïsme est très peu régulé à un cadre, répond le cabinet de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Il ne s'agit pas de passer d'une dépendance à une autre : le déploiement de l'agrivoltaïsme ne doit pas se faire au détriment de la souveraineté alimentaire." Et de rappeler que l'objectif n'est pas de déployer les 100 gigawatts sur les terres agricoles uniquement. "Nous avons un impératif de résultat pour les projets agrivoltaïques : ils doivent permettre de conserver l'activité principale agricole, de maintenir les rendements, voire de les augmenter", poursuit le cabinet de la ministre.

Un seuil de perte maximum, lié notamment à l'emprise au sol des panneaux, est fixé à 10%. Par ailleurs, ces projets doivent rendre "quatre services" aux agriculteurs : veiller à œuvrer au bien-être animal, aider à lutter contre le dérèglement climatique, protéger les cultures en cas d'intempéries et même, dans certains cas, permettre d'augmenter les rendements.

Pour élaborer ce texte, trois critères sont pris en compte : la technologie utilisée (le type de panneaux), le type de culture ou d'élevage, et la température et l'humidité du sol (le contexte pédoclimatique). "Une même technologie peut avoir des excellents résultats sur un terrain ou pour un certain type de culture, mais très mauvais pour un autre", précise le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher.

Dans la plupart des cas, 40% de couverture dans les champs

Mais dans la discussion autour de ce projet de décret, un chiffre a cristallisé les tensions : le taux de couverture maximale autorisé d'un champ par des panneaux solaires. Le syndicat Jeunes Agriculteurs, par exemple, craint que la couverture des panneaux gêne la photosynthèse des plantes dans les cultures maraichères ou céréalières, mais aussi que les agriculteurs à la retraite ne cèdent pas leurs terres, préférant les conserver pour récupérer les revenus issus de leur installation solaire. Ils demandaient que ce taux soit limité à 20%.

"Au final, ça devrait se jouer entre 20 et 30% des terres couvertes par des panneaux. Au-dessus, ce serait une folie. Mais nos craintes demeurent", confiait ainsi à TF1 Julien Rouger, éleveur en Charente-Maritime et vice-président des Jeunes agriculteurs (JA) en Nouvelle-Aquitaine, fin octobre.

Mais selon ce projet de décret, jusqu'à 40% maximum de couverture sera le taux majoritairement autorisé, notamment pour les projets qui utilisent la même technologie, sur le même type de culture et dans le même contexte pédoclimatique. Ce taux pourra même dépasser les 40% dans le cadre de projets très expérimentaux. "Il s'agira de projets de petite taille, inférieure à 10 MWh", tempère cabinet de la ministre. Le gouvernement se base sur des travaux de l'Inrae indiquant que dans certains cas, un taux de couverture supérieur peut entrainer un rendement agricole supérieur.

Un observatoire conjoint entre l'Inrae et l'Ademe sera chargé de veiller à ces projets et à leurs résultats. Un arsenal de sanctions est prévu en cas de non-respect des dispositifs par les porteurs de projets solaires, pouvant aller, dans le cas le plus extrême, à un démantèlement de l'installation photovoltaïque.

Par ailleurs, "le photovoltaïque au sol sur les terres agricoles est par défaut interdit", précise le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher. Les chambres d'agriculture auront toutefois un délai de neuf mois pour lister le foncier sur lequel les panneaux au sol pourraient être autorisés.