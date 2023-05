Chauffage : dernière ligne droite pour demander le chèque énergie bois

Il ne faut pas louper le coche. Les ménages qui se chauffent au bois n'ont plus qu'une dizaine de jours pour solliciter le chèque énergie bois. L'aide gouvernementale avait été prolongée d'un mois, jusqu'au 31 mai, mais passé cette date, il ne sera plus possible d'y faire appel. Le versement de ce chèque n'étant pas automatique, il faut remplir un formulaire sur le site dédié pour pouvoir profiter du dispositif.