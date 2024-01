Qualité de l'air : un épisode de pollution aux particules fines touche l'Ile-de-France

La qualité de l'air est moyenne à mauvaise dans la région francilienne ce vendredi. Les conditions météorologiques empêchent la dispersion des polluants émis par le trafic routier et le chauffage résidentiel. Les concentrations en particules pourraient dépasser localement le seuil d'information.

La pluie et la neige, puis un temps sec, froid et ensoleillé. Le temps a rapidement changé en Ile-de-France, comme dans d’autres régions du pays. Ces conditions météorologiques empêchent la dispersion des polluants émis par le trafic routier et le chauffage résidentiel. En conséquence, "les concentrations en particules seront en hausse et pourraient dépasser localement le seuil d'information" ce vendredi, a prévenu jeudi Airparif.

"La qualité de l’air sera moyenne à mauvaise en Ile-de-France", a indiqué l’observatoire de l'air en Ile-de-France. Plusieurs départements sont particulièrement concernés par une qualité de l’air "mauvaise", en rouge sur la carte : l’Essonne, Paris, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. La qualité de l’air sera un peu meilleure au nord et à l’est de la Seine-Marne,

de même que dans le nord et l’ouest du Val-d'Oise et à l’ouest des Yvelines.

Les prévisions de Météo-France ne laissent pas présager de changement samedi. Il n'est donc pas à exclure que cet épisode de pollution aux particules en Ile-de-France se prolonge un peu, avant l'arrivée d'un temps plus humide, plus venteux et plus doux à partir de dimanche.