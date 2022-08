Alerte aux baïnes : qu'est-ce que ce phénomène particulièrement dangereux pour les baigneurs ?

L’Observatoire donne également quelques conseils pour les baigneurs coincés dans les courants, qui peuvent emporter un nageur au large à plus de 800 mètres du bord en l’espace de deux minutes. Il est ainsi recommandé de rester le plus calme possible et de ne pas cherche à lutter contre le courant afin de ne pas risquer l’épuisement. Le plus simple est de se laisser porter, en appelant au secours. En restant calme, les vagues vous ramèneront au bord en une dizaine de minutes.