Alerte aux baïnes : le risque de nouveau au maximum sur le littoral girondin

Les baïnes, des retenues d'eau en forme de cuvette créées par le mouvement des marées, apparaissent surtout en période de beau temps près des plages. Semblables à des piscines naturelles formées entre la côte et un banc de sable, elles peuvent s'étirer sur des centaines de mètres de longueur et plusieurs mètres de profondeur. Si un nageur se retrouve au cœur de ces cuvettes, il risque d'être emporté vers le large sous la pression des courants, souvent intenses, en moins de deux minutes, comme l'explique cette vidéo de l’Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine. En Aquitaine, la forte amplitude des marées fait apparaître et disparaître les courants de baïne au cours de la journée. À noter que ces courants sont absents en marée haute mais sont généralement les plus violents entre la mi-marée et la marée basse.