Algues vertes en Bretagne : la justice contraint l'État à renforcer sa lutte sous quatre mois

Par cette décision, le tribunal vient d'envoyer "un signal important" à l'Etat qui va devoir "passer à la vitesse supérieure", s'est réjoui dans un communiqué l'association Eau et Rivières de Bretagne (ERB), à l'origine de l'action en justice. "Bien qu'elles mobilisent d'importants fonds publics", les actions de lutte contre les marées vertes "portées par les pouvoirs publics depuis plus de 10 ans, et basées sur le volontariat des exploitations agricoles (...), ont montré leurs limites. Elles sont nécessaires mais pas suffisantes", écrit l'association. Cette décision "est un motif supplémentaire pour que l’État agisse enfin à la hauteur des enjeux environnementaux, sanitaires et financiers, que pose la prolifération des algues vertes en Bretagne", a estimé Francis Nativel, le président d'Eau et Rivières.