Alimentation, transports, consommation : vivez-vous dans une des villes les plus écoresponsables ?

Les Français se tournent de plus en plus vers des modes de consommation responsables. Leboncoin, Too Good To Go et Blablacar viennent de dévoiler leur nouveau classement des villes les plus écoresponsables. Un palmarès dominé par l'ouest de la France, qui s'explique notamment par la recherche de pouvoir d'achat.

Acheter des produits de seconde main, réduire le gaspillage alimentaire ou encore privilégier les trajets collectifs... Ces modes de consommation plus responsables se sont multipliés chez certains Français. Mais ils ne se diffusent pas de manière égale à travers les régions. C'est ce que révèle le nouveau classement des villes les plus écoresponsables ce mardi 5 mars, établi par Leboncoin, Too Good To Go et Blablacar qui réunissent respectivement 40, 15 et 20 millions d’utilisateurs.

Chaque plateforme a réalisé son propre classement des villes où le taux d’utilisateurs par rapport au nombre d’habitants était le plus élevé, sur une période d’un an. Leboncoin s'est basé sur le nombre d'utilisateurs actifs par ville sur la catégorie "Biens de consommation", Too Good To Go a comptabilisé le nombre de paniers sauvés par ville et BlaBlaCar celui des conducteurs et passagers actifs par ville. Les trois classements ont été additionnés pour établir le résultat final et ont abouti à deux catégories : une pour les 20 grandes villes de plus de 100.000 habitants et une autre pour les 20 villes moyennes qui comptent entre 20.000 et 100.000 habitants.

Un classement dominé par l'ouest de la France

Du côté des grandes villes, Bordeaux est une nouvelle fois la grande gagnante du classement tandis que Grenoble et Lyon complètent le podium après avoir progressé de quelques rangs par rapport à l'année dernière. Du côté des villes moyennes, Blagnac a été propulsée en tête du classement pendant que Saint-Herblain et Vannes sont chacunes descendues d'une marche sur le podium.

À une plus grande échelle, deux régions tirent leur épingle du jeu, comme l'année précédente : la Nouvelle Aquitaine et l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui placent respectivement douze et sept villes dans les deux classements. La Nouvelle-Aquitaine y intègre même trois nouvelles : Limoges, Bègles et Anglet.

Le palmarès dans son ensemble est dominé par l’ouest de la France, avec plus de 50% des villes des deux classements issues des régions de l’ouest : Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine. À l'opposé, c'est dans le quart nord-est de la France que se situent la plupart des villes où le recours aux trois plateformes est le plus faible : Forbach, Cambrai, Lens, Maubeuge ou encore Vandœuvre-les-Nancy.

Le pouvoir d'achat, ressort de ces modes de consommation

Parmi les motivations les plus exprimées par les utilisateurs : la volonté de préserver l’environnement, de ne pas jeter ou acheter des produits neufs qui auront une durée de vie déterminée, d’éviter le gaspillage ou de rendre service à autrui... Cependant, pour 99% des utilisateurs, le pouvoir d’achat reste le principal moteur de ce mode de consommation. "L’intensité du recours à ces plateformes dans un territoire donné traduit le degré de sensibilité écocitoyenne de la population locale. Mais dans un contexte économique marqué par une inflation importante, l’argument du pouvoir d’achat et de la recherche d’économies constitue également un levier important", analyse Jérôme Fourquet, Directeur opinion de l’Ifop.

D'autres facteurs peuvent expliquer ce classement. Les villes en tête sont souvent situées sur la façade atlantique. "Cette géographie renvoie notamment à la densité de la vie associative plus active, et sur le plan électoral et politique à des zones d’influence traditionnelles des courants écologistes. Grâce à ce palmarès, on peut ainsi identifier des territoires, où les relations sociales sont plus maintenues qu’ailleurs et au sein desquelles la confiance interpersonnelle et la propension à la coopération sont plus répandues. La moitié ouest du pays s’est davantage appropriée ces outils et est manifestement entrée plus rapidement dans l’ère de l’économie collaborative", détaille-t-il.

Pour autant, l'expert écarte les facteurs sociologiques et démographiques. On pourrait penser que les villes aux populations les plus jeunes seraient plus enclines à recourir à ces plateformes, quand symétriquement les communes plus âgées auraient tendance à afficher une moindre fréquentation de celles-ci. "Si séduisante que soit cette hypothèse, force est de constater... qu’elle n’est pas validée par les chiffres !, affirme le Directeur opinion de l’Ifop. La fréquentation de ces plateformes s’est aujourd’hui largement diffusée dans les différentes strates de la pyramide des âges et la variable d’âge ne constitue manifestement plus un critère significatif." De même pour les catégories socioprofessionnelles. Ce ne sont pas uniquement les personnes aisées qui se tournent vers ces pratiques. "Ces plateformes seraient prioritairement fréquentées par des populations fragilisées financièrement, faisant la chasse aux économies", conclut Jérôme Fourquet.