Alimentation, transports, écrans : ces gestes du quotidien qui peuvent aider à sauver la planète

"Si on pense à nos vies quotidiennes, il y a trois secteurs qui représentent à peu près deux tiers de l'empreinte carbone des Français, c'est la mobilité, l'alimentation et le logement", détaille pour TF1info Laura Brimont, consultante sur les modes de vie durable.

Un repas sans viande plutôt que du bœuf : 6,6 kg d'eCO2 économisés. Et nos assiettes représentent un secteur important pour limiter nos émissions de CO2. En premier lieu, le choix de nos repas et notre consommation de viande. Question déjà bien connue, limiter la consommation de bœuf ou de poulet est capital pour réduire son empreinte carbone. "Par exemple, manger un repas avec de la viande rouge, c'est environ 7 kg en équivalent CO2 (eCO2), alors que si vous mangez un repas avec du poulet, c'est 1,6 kg d'eCO2 émis par repas et si vous passez à un repas végétarien, c'est 0,5 kg d'eCO2, dont ça a vraiment de l'importance", pointe Florence Clément, chargée de la communication à l'Ademe. Passer d'un repas avec du bœuf à un repas sans permet ainsi d'économiser 6,6 kg d'eCO2, un chiffre important quand on sait que pour limiter le réchauffement planétaire, il faudrait que les Français limitent leurs émissions de CO2 à deux tonnes par an et par personne, contre environ 8 aujourd'hui.

Mais attention à ne pas remplacer le bœuf par du poulet ou une autre viande blanche - des viandes dont la consommation est en hausse de 23% ces dix dernières années - elles aussi néfastes pour le climat, car l'élevage des poulets émet de grandes quantités de protoxyde d'azote, utilisé pour produire les engrais nécessaires à les élever. "Même si un poulet n'émet pas autant qu'une vache, toute la chaîne pour le nourrir utilise beaucoup d'engrais azotés et de pesticides qui posent problème", pointe Laura Brimont. Et Laurence Clément de conseiller : "Si on a besoin de garder de la viande à chaque repas, dans ces cas-là, il vaut mieux diminuer les portions, ce qui est vraiment important pour diminuer notre consommation".