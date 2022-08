Pollution de l'Oder : 100 tonnes de poissons morts repêchés

"Nous n'avions jamais eu d'opération de cette ampleur sur un fleuve auparavant", s'alarme Monika Nowakowska-Drynda du bureau de presse national des pompiers, en Pologne. Elle a confirmé à l'AFP qu'environ 100 tonnes de poissons morts avaient été récupérées depuis vendredi. Ces bancs de poissons affluant, ventre en l'air, sur les rives proches de la ville de Schwedt, dans l'Est de l'Allemagne, portés par le courant. La cause de la mort est incertaine, mais les autorités soupçonnent des substances chimiques. Selon Monika Nowakowska-Drynda, plus de 500 pompiers participent à l'opération de nettoyage.