Allergies aux pollens : plusieurs départements en alerte rouge à cause du bouleau

Les pollens de bouleau se dispersent plus particulièrement lors des journées ensoleillées et les concentrations de pollens de bouleau vont grandement augmenter au fil des jours. En cas de fortes chaleurs, l’arbre se développe plus favorablement. Le réchauffement climatique a donc un impact non-négligeable. Le communiqué a précisé que cet arbre fait partie de la famille des bétulacées comme l’aulne et le charme, des arbres qui provoquent eux aussi de nombreuses allergies.