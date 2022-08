Alpes-de-Haute-Provence : les feux reprennent, 800 hectares brûlés

À 20h, des "actions de protection de points sensibles et d’attaque directe du feu" étaient en cours simultanément. À 80 kilomètres à l'est, dans la commune de Rougon, un autre incendie démarré le 26 juillet a parcouru plus de 600 hectares "après une reprise hier vers 13h00", a également informé la préfecture.

Quelque 400 personnes avaient dû être évacuées mercredi 27 juillet d'un camping à Castellane face à la progression de ce feu sur la commune de Rougon, village perché sur les hauteurs du Parc naturel régional du Verdon. Il avait été fixé deux jours plus tard.