Alpes-Maritimes : une station de ski retire "les neiges" de son nom en raison du réchauffement climatique

La petite station de ski de "Gréolières-les-neiges" va dorénavant s'appeler "Gréolières 1400". Le maire de la commune a décidé de ce changement pour affronter la réalité du changement climatique et de la pénurie d'or blanc.

C'est une initiative qui pourrait devenir de plus en plus courante. En raison du réchauffement climatique, et de températures de plus en plus clémentes, la station de "Gréolières les neiges" va être renommée "Gréolières 1400". "Si on garde le nom et qu'on n'a plus de neige, on aura l'air fin. Il faut marquer la volonté de transformer la station de ski en une station ouverte toute l'année, qui ne s'appuie pas uniquement sur le produit neige", justifie le maire de la commune, Marc Malfatto. L'appellation "les neiges" restera en petit, en dessous du nouveau nom, pour les nostalgiques et parce que "même avec un produit quatre saisons, pour l'instant la neige reste un vrai produit d'appel", précise-t-il.

Adopté en conseil municipal en août, le changement de nom devait être annoncé avec une campagne de communication au printemps. Mais la nouvelle a fuité dès fin janvier. Elle est désormais officielle.

Ne plus être dépendant des chutes de neige

En raison du réchauffement climatique, la neige se fait de plus en plus rare dans cette municipalité de 600 âmes. Si son site internet arbore encore des images de pistes de ski, de randonnées en raquettes ou en traineau à chien, la mue de cette petite station des Alpes-Maritimes a d'ores et déjà débuté. Tous les investissements visent, en effet, à affranchir la station de sa dépendance à l'or blanc : un télésiège ouvert l'été et équipé pour transporter les VTT, un parc d'accrobranche, un projet de luge sur rail...

Celle que l'on doit dorénavant appeler Gréolières 1400 est loin d'être la seule commune concernée par ce type de problèmes. Dans un rapport publié mardi, la Cour des Comptes a alerté sur un modèle "en bout de souffle" des stations de ski françaises, appelées à diversifier leurs activités plutôt que de trop miser sur les canons à neige.