Béluga repéré dans la Seine : l'état sanitaire du cétacé jugé "préoccupant"

De fait, le communiqué de la préfecture assure que "l'association Sea Shepherd France a proposé (...) de mettre en place des tentatives de sauvetage et de nourrissage" et que "le préfet de l’Eure (...) a décidé d’accompagner et de sécuriser ces actions, dans le respect de l’animal et de ses besoins". Le béluga, une espèce protégée, se trouve "actuellement entre le barrage de Poses et celui de Saint-Pierre-la-Garenne", à environ 70 km au nord-ouest de Paris. Il est demandé à la population de ne pas tenter de l'approcher ou d'entrer en contact avec lui.