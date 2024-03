La vente illégale de guépards explose sur Internet

Selon le réseau de surveillance Traffic, la vente de guépards serait en recrudescence sur Internet. Bahreïn, le Koweït ou l’Arabie saoudite figureraient parmi les principaux pays où ces animaux sauvages sont recherchés.

Une tendance "alarmante". C'est ce que Traffic, un réseau de surveillance du commerce des espèces sauvages, a relevé concernant une vente surprenante : celle de guépards. De plus en plus de ces animaux sauvages sont en effet achetés sur Internet.

Selon le dernier rapport de Traffic publié en janvier 2024 et repéré ces jours-ci par l’hebdomadaire sud-africain Mail & Guardian, les réseaux sociaux sont la porte d'entrée pour de nombreux vendeurs. Entre octobre 2022 et mars 2023, 222 liens ont été recensés concernant le commerce de guépards ou leur utilisation comme animaux de compagnie. Parmi ces liens, 70% renvoient à des comptes ouverts sur divers réseaux sociaux.

"Les vendeurs semblent déployer davantage d’efforts pour rester anonymes en créant plusieurs profils d’utilisateurs, en utilisant des paramètres de confidentialité plus stricts et en évitant soigneusement tout langage ‘transactionnel’ potentiellement incriminant", souligne Traffic. Et le réseau de lister les pays où ce commerce illégal se déroulerait : Bahreïn, le Koweït, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Yémen.

Selon Traffic, le phénomène "met un peu plus sous pression une espèce de félin iconique déjà menacée". Les guépards sont en effet une espèce classée "vulnérable", notamment en raison notamment de la disparition de leur habitat naturel. Il ne resterait que 6000 spécimens adultes à l’état sauvage.