Antarctique : les courants océaniques profonds ralentissent plus tôt que prévu, et c'est inquiétant pour le climat

"Quand la circulation océanique ralentit, il reste plus de dioxyde de carbone et de chaleur dans l'atmosphère, ce qui accélère le réchauffement climatique", a expliqué Kathryn Gunn à l'AFP. Les océans sont un véritable régulateur de notre climat, absorbant plus de 90% de l'augmentation de la chaleur terrestre, et sont d'importants puits de carbone, captant de larges quantités du carbone additionnel produit par les activités humaines. Mais ces dernières années, les températures à la surface de la mer ont considérablement augmenté, atteignant de nouveaux records en 2023, tandis que le réchauffement fait également fondre les calottes glaciaires dans les régions polaires, déversant d'énormes quantités d'eau douce dans l'océan.