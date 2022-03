Antarctique : un morceau de banquise de la taille de Rome s'effondre

L'Antarctique oriental a connu des températures inhabituellement élevées la semaine dernière, la station Concordia, installée à plus de 3000 mètres d'altitude, ayant atteint une température record de -11,8 ° C le 18 mars, soit plus de 40° C de plus que les normales saisonnières. Un "record absolu tous mois confondus, battant les -13,7°C du 17 décembre 2016", avait tweeté Etienne Kapikian, prévisionniste chez Météo-France.

Les données satellitaires de la mission Copernicus Sentinel-1 ont montré que le mouvement de la banquise a commencé entre le 5 et le 7 mars, indique au Guardian Peter Neff.