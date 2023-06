Anthony Volant, vainqueur du prix EPE 2023 : "Je voulais faire quelque chose qui réponde aux besoins des agriculteurs"

Depuis quand vous intéressez-vous à la protection de l’environnement ?

Je suis issu du monde agricole. Mes parents ont des serres horticoles, j’ai toujours eu les mains dans la terre. J’ai décidé de faire des études d’agronomie pour identifier les espèces présentes sur le terrain et faire des diagnostics. Je n’ai pas eu de déclic. Je partage juste une relation intime avec la nature et j’aime préserver sa beauté. Lorsqu’on se promène dans la forêt, on ne peut pas faire autrement que de vouloir la protéger. Ce projet de transformation agroécologique me correspond complètement.

En quoi consiste l’idée que vous proposez aux agriculteurs ?

Le projet "Vivant terreau" vise à aider les agriculteurs à revitaliser leurs sols en plusieurs étapes. D’abord, il faut identifier les besoins des parcelles en analysant les sols, les conditions climatiques, les polluants présents, etc. Après avoir collecté et analysé les données, nous pourrons dépolluer si nécessaire avant de soumettre à l’agriculteur un mélange de plusieurs composés organiques vivants à inoculer. Ce bio terreau est capable de retenir l’eau, de favoriser la porosité des sols et de les régénérer. Nous dresserons enfin un guide des bonnes pratiques.