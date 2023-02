Antiboise aux urgences à cause d'une mygale : où trouve-t-on ce type d'araignée en France ?

On trouve également en France des mygales appartenant à la famille des Nemesiidae. C’est le cas de Nemesia caementaria, dite "mygale maçonne", qu'on rencontre en Corse ou dans le Midi, notamment dans les Pyrénées-Orientales, l’Aude et l’Hérault. Cette espèce doit son surnom à son habitat naturel et à ses talents de bâtisseuse. Vivant dans des terriers tapissés de soie et fermés par un opercule, elle est en effet capable de creuser un abri de 25 à 30 centimètres de profondeur dans un talus qu’elle tapisse de soie, et ferme par un opercule lui-même composé de soie et de terre.

Comme c’est le cas chez la plupart des araignées, la Nemesia caementaria femelle est plus grosse que le mâle : environ vingt millimètres contre douze millimètres. Mais que les plus inquiets se rassurent, ces dernières ne sortent jamais de leur abri et ne se nourrissent que lorsqu'un invertébré passe près de l’entrée, le capturant alors en un éclair. Leur espérance de vie est encore plus impressionnante que celle des mygales à chaussettes, puisqu'elle peut atteindre vingt ans.