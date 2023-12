Guadeloupe : deux séismes frappent l'archipel en moins de 24 heures

Un "séisme fort" de magnitude 6 sur l'échelle de Richter a été ressenti en Guadeloupe ce samedi, un peu avant 5h du matin. Vendredi, un autre tremblement de terre, un peu moins puissant, s'était déjà produit dans la région. Selon les autorités, aucun dégât n'est à déplorer pour le moment.

La terre a tremblé deux fois en moins de 24 heures en Guadeloupe. Samedi 2 décembre au matin, peu avant 5h du matin, un séisme de magnitude 6 sur l'échelle de Richter a été ressenti dans l'archipel caribéen. "Identifié de type tectonique, l’épicentre a été localisé à 50 km au nord de La Désirade", à l'est de l'île, a indiqué l’Observatoire volcanologique et sismologique en Guadeloupe. Selon la même source, cet épicentre est situé "à 24 km de profondeur" sous le sol.

Selon plusieurs témoignages, recueillis notamment par l'AFP, cette secousse a été fortement ressentie par les habitants résidant en Grande-Terre et en Basse-Terre, les deux parties de l'île principale de l'archipel. Un résident du Moule, une commune de l'est de la région, a ainsi indiqué à l'agence que le tremblement de terre l'avait "réveillé" en plein sommeil. Sur les réseaux sociaux, certains internautes racontent aussi leur frayeur de la nuit. "Ce n’est pas mon premier séisme, mais celui-là m’a réveillé comme si on secouait mon lit, raconte ainsi une jeune femme sur X. Les portes de placards tremblaient, mais tout va bien."

Une première secousse ressentie vendredi soir

Quelques heures plus tôt, un autre séisme, plus modéré et évalué à une magnitude de 5,2 sur l'échelle de Richter, avait déjà été enregistré à 23h, selon un premier communiqué de l'observatoire. Il n’y a pour l’heure, selon les autorités locales, pas d'informations sur d'éventuels dégâts ou victimes. Selon France-Antilles, les secousses ont aussi été ressenties sur les îles voisines de la Dominique et du territoire britannique de Montserrat.

En avril dernier, deux autres séismes d'intensité modérée avaient également frappé la Guadeloupe. L'archipel se trouve dans une zone sismique très active et subit régulièrement de légers tremblements de terre, plus ou moins ressentis par les habitants. Mais l'hypothèse d'un séisme encore plus important n'est pas à écarter dans la région. La zone est couverte par le "Plan Séisme Antilles", déployé depuis 2007, et qui consiste à "mettre aux normes parasismiques le bâti public prioritaire" en Guadeloupe, notamment les écoles, les hôpitaux ou les logements sociaux.

La Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, les autres territoires français des Caraïbes, sont aussi concernés par ce plan, car également situés sur des zones sismiques à risque.