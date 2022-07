Aoûtat, mouches noires... Ces insectes peuvent aussi vous piquer cet été

Avec leur silhouette rayée, noire et jaune, plus besoin de les présenter, vous les avez déjà croisés : les guêpes, abeilles et autres bourdons peuplent déjà nos jardins. Mais heureusement, leurs piqûres, même si douloureuses, sont généralement bénignes, sauf réaction allergique. Sur la peau piquée, on observe une plaie perforante, entraînant des rougeurs, démangeaisons et légers gonflements, de 48h jusqu'à une semaine. En cas de douleur, il est préférable de consulter un médecin.