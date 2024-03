Des millions de tonnes gaspillées : pourquoi recycle-t-on si mal les déchets électroniques ?

L'ONU publie ce mercredi un nouveau rapport sur les déchets électroniques à travers le monde. Et les chiffres sont alarmants : leur volume a augmenté cinq fois plus vite que leur taux de recyclage. Pourquoi est-il si compliqué de réutiliser ces appareils qui renferment d'importants métaux rares ? Explications.

Un triste record. En 2022, 62 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produits à travers le monde, l'équivalent d'une file quasi ininterrompue de poids lourds qui feraient le tour de la planète le long de l'équateur. Et ce niveau devrait encore grimper. Dans son dernier rapport sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), publié mercredi 20 mars, l'Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (Unitar) estime qu'il pourrait augmenter de 32% d'ici à 2030, pour atteindre 82 millions de tonnes.

Dans le même temps, le recyclage de ces appareils, qui regorgent de métaux rares hautement stratégiques comme le lithium, le cobalt ou le tantale, reste insuffisant. Selon l'Unitar, moins d'un quart (22,3%) des déchets de la filière est correctement collecté et recyclé à travers le monde. Et la tendance est à la baisse : seuls 20% pourraient être récupérés en 2030.

Volume de déchets électroniques produits par région et taux de recyclage - Unitar

D'infimes quantités trop dispersées

"Le recyclage des déchets électroniques ne couvre pas plus de 1% de la demande en éléments essentiels des terres rares. En d'autres termes, le statu quo ne peut plus durer", alerte l'auteur principal de l'étude, Kees Baldé. "Le problème, c'est l'usage que l'on fait de ce métal dans nos appareils", explique à TF1info Bela Loto, formatrice et autrice sur le numérique responsable. "Tout est très miniaturisé dans nos ordinateurs, téléphones ou tablettes, ce qui rend la chose peu recyclable."

Autre écueil : les métaux utilisés dans les composants électroniques sont souvent très dispersés, avec "de petites quantités un peu partout", précise l'experte. Selon l'association SystExt (Systèmes Extractifs et Environnements), spécialisée dans ce domaine, un smartphone est, par exemple, composé d'une cinquantaine de métaux comme du lithium, du phosphore ou encore du néodyme ou du tantale répartis dans différentes pièces. "Le fait que ce soit dispersif comme ça, ça rend très difficile le recyclage", insiste Bela Loto.

D'autant que chaque constructeur a ses propres méthodes de fabrication et que les différents alliages varient d'une marque à l'autre. "Les machines changent, elles ne sont jamais conçues de la même façon, du coup, les usines de recyclage qui se sont basées sur un certain type de process sont vite perdues avec les nouvelles technologies. Le problème du recyclage, c'est aussi un problème de standardisation", souligne encore la spécialiste, qui appelle à viser "l'éco-conception" et à "homogénéiser" la fabrication des appareils électriques et électroniques. Un enjeu de taille quand on sait que, chaque année, un Européen génère en moyenne 17,6 kg de DEEE et qu'à travers le monde.