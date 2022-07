Après de nombreuses chutes de pierres, un appel à la vigilance au Mont-Blanc

Le phénomène est malheureusement de plus en plus fréquent : alors qu'ils gravissaient le Mont-Blanc, des alpinistes ont dû stopper leur ascension en raison d'importantes chutes de pierres à quelques mètres d'eux. Le groupe s'apprêtait à traverser le "couloir du Goûter", un passage clé culminant à plus de 3000 m d'altitude, vers le toit de l'Europe, rapporte Le Parisien, vendredi 15 juillet.