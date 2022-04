Galapagos : la menace d'une marée noire après le naufrage d’un bateau

"En réponse au naufrage d'un bateau de plongée dans la baie d'Academia, les gardiens du parc ont placé des barrières de confinement et de dispersion pour limiter les éventuels impacts négatifs sur l'environnement. L'armateur effectuera des actions de renflouage, sur la base du protocole d'urgence", est-il écrit sur le compte Twitter du Parc. Les îles sont classées par l'Unesco au Patrimoine mondial de l'humanité pour leur faune et flore uniques au monde, et font partie de la réserve mondiale de la biosphère.