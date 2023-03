Arctique : la banquise fond bien plus rapidement que prévu

Le décalage entre ces conclusions et les prévisions est dû au manque d'expéditions et d'observations sur place, explique la chercheuse. "Il n'est pas évident d'aller dans l'Arctique, donc, quand il y a une expédition, chacun veut récolter beaucoup de données différentes et la priorité n'est pas forcément donnée aux eaux profondes", poursuit la scientifique. La surface de la banquise a déjà été réduite en moyenne de 9% en hiver et de 48% en été depuis les premières photographies satellites en 1979, quand son épaisseur a diminué de 66%, rappelle l'une des études. Une carence aggravée par le manque d'accès aux données russes, plus encore avec l'annulation des expéditions en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine.

L'année dernière, déjà, une étude avait révélé que l'atmosphère de l'Arctique s'était réchauffée quatre fois plus vite qu'ailleurs au cours des quarante dernières années, soit le double par rapport aux modélisations retenues par le GIEC. Contrairement à l'atmosphère qui ne réchauffe la surface de l'Arctique qu'au printemps et en été, le réchauffement de l'océan provoque une fonte de la banquise toute l'année et notamment en hiver.